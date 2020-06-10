ابنة فريد شوقي: هذا أغرب ما فعله الصيدلي حين أخبرته إني مصابة بكورونا

10 يونيو 2020 - 07:52 ص

كشفت عبير - ابنة الفنان فريد شوقي - تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: أنا ملتزمة في منزلي منذ بداية الجائحة .. ولم أخرج سوى مرة واحدة للعمل وسلمت على شخص واحد ولا أعرف إذا كان هو مصدر الإصابة أم لا؟



وأضافت: بدأت الأعراض بصداع ثم فقدان حاستي الشم والتذوق وعندنا ذهبت إلى الصيدلي لأحصل على الحقنة عاملني بتنمر و وحشية حين علم أنني مصابة كورونا.



