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ابنة فريد شوقي: هذا أغرب ما فعله الصيدلي حين أخبرته إني مصابة بكورونا

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عبير فريد شوقي
عبير فريد شوقي
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أحمد عادل شعبان

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كورونا

ابنة فريد شوقي

كشفت عبير - ابنة الفنان فريد شوقي - تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: أنا ملتزمة في منزلي منذ بداية الجائحة .. ولم أخرج سوى مرة واحدة للعمل وسلمت على شخص واحد ولا أعرف إذا كان هو مصدر الإصابة أم لا؟

وأضافت: بدأت الأعراض بصداع ثم فقدان حاستي الشم والتذوق وعندنا ذهبت إلى الصيدلي لأحصل على الحقنة عاملني بتنمر و وحشية حين علم أنني مصابة كورونا.

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