إعلامي: إحنا بنتكلم بأدب و اللي بنقوله مش حرام

10 يونيو 2020 - 07:23 ص

ثمن الإعلامي، خالد أبو بكر، جهود الحكومة وتواصلها الإعلامي ، وخاصة من قبل المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة"أون"، :" انتقاد الحكومة والوزراء "مش حرام"، وليس مقياسًا للوطنية من عدمها،معقبا :"إحنا بنتكلم بأدب و اللي بنقوله مش حرام".



و أضاف ،قائلا :" ميزان الوطنية مش عند حد، لا جهاز ولا جهة ولا حكومة،مشددا على ضرورة أن يكون الانتقاد بأدب وموضوعية وكلمات دقيقة دون أي تجاوزات.

