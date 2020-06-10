توجيه عاجل من الرئيس بشأن مواطن ..شاهد التفاصيل

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إكسترا نيوز

عم صبحي

أكدت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكريم وتلبية احتياجات مواطن من أصحاب العمالة غير المنتظمة في منطقة الغورية يدعى "عم صبحي".

وظهر "عم صبحي"، في فيديو وهو يعرب فيه عن سعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "طلباتي بسيطة جدا، أزور بيت الله الحرام أنا و زوجتي، وأجهز حفيدتي وأشتغل في شغلانة ثابتة، ألف شكر للرئيس السيسي، تحيا مصر".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت فيديو لـ"عم صبحي"، وهو يجر عدد كبير من "الكراتين" على ظهره، حيث شهد تعاطف كبير من رواد مواقع التواصل.

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