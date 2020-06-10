» محافظ كفر الشيخ: ليه بتجبر الدولة تهدم فرحتك

10 يونيو 2020 - 06:57 ص

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، التزام المواطنين في المحافظة بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.



وأضاف "نورالدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن المواطنين يستجيبون بوعى شديد مع الإجراءات الوقاية ولكن هناك البعض لا يلتزم".



وتابع:"بعض المواطنين يقدمون على إقامة الأفراح بالمخالفة للإجراءات الوقائية ولكن الأجهزة التنفيذية لا تترك هذه المخالفات تتم وتتبع الإجراءات القانونية حيالها بشكل فورى وعاجل".



وواصل: "الأهالي التي تقيم حفلات الزفاف يغامرون بحياة أسرهم وذويهم ومن يشاركهم، وهذا أمر غير مقبول، متسائلا: "لماذا تجبر الدولة على هدم فرحتك ولماذا لا نفرح دون أن نخالف الإجراءات الصحية".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس. س

