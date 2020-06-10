بعد توقف ثلاثة أيام.."النهار" تعلن عودة البث

10 يونيو 2020 - 06:51 ص

أعلنت شبكة تلفزيون النهار، عودة البث مرة أخرى، بعد توقف استمر لمدة ثلاثة أيام، بعد حل أزمة وقف المذيعات.



وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها اليوم ، أنها ستعيد بث برنامج "آخر النهار" مرة أخرى، بدءًا من اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وقالت الشبكة في بيانها إنها تابعت الأحداث والجهود الصادقة المبذولة لحل أزمة وقف مذيعات الشبكة وبعد مرور 48 ساعة بفضل الله وبفضل الجهود الصادقة من جميع المؤسسات الوطنية الموقرة و من جميع الأشخاص وبعد حل الأزمة وقيام شبكة تليفزيون النهار باتخاذ واتباع كافة الإجراءات التنظيمية المحددة من قبل مؤسسات الدولة".

