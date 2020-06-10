» "مراتك مقلتش ليك هو ده وقته؟"..تحرج مسئول كبير علي الهواء

10 يونيو 2020 - 06:45 ص

وجه الإعلامي شريف عامر، سؤالا جريئا إلى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بعد إعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.



وقال "عامر" خلال ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، موجها حديثه لمتحدث الكهرباء ،: "زوجتك مقلتش ليك هو ده وقته"، ورد المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "قالتلي هو ده وقته.. بس قولتلها هو لما الكهرباء تقطع هتعملي إيه".



وتابع :" إذا زاد الاستهلاك عن 650 كيلو وات لا يستفيد المستهلك من الدعم نهائيا". وأجرى وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، أمس الثللاثاء، مؤتمرا صحفي للإعلان عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الخمسة أعوام المالية القادمة.



وأكد "شاكر"، أن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.

