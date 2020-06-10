الحكم الشرعي لبيع بلازما المتعافين من فيروس كورونا

10 يونيو 2020 - 06:37 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن بيع بلازما المتعافين من فيروس كورونا حرام شرعا، معقبا: "من يرفض التبرع بالبلازما يعد محتكرا، والمحتكر لأي شيء ملعون".



وأضاف "عطية"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر أن أجر المتبرع بالبلازما عند الله أكبر من أموال الدنيا ".



وتابع: "تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما يعد شكر لله على الشفاء، معقبا: "تبرع لأخيك المصاب وأشكر الله علي الشفاء".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

