» الجزيرة تنهي تعاقدها مع " الدحيح "

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الدحيح

كبريت

أعلنت AJ عربي التابعة لشبكة الجزيرة القطرية إنهاء تعاقدها مع أحمد الغندور الذي يقدم برنامج "الدحيح".

ونشرت الشبكة صورة للدحيح وعلقت قائلة: لقد انتهى مشوارنا هذا معا هنا .. خططنا لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على "كبريت".

وأضافت: نعبر عن الامتنان لأحمد الغندور و فريقه ونتمنى له التوفيق والنجاح والتألق لبرنامجه المميز الدحيح.

وعلق أحمد الغندور على القرار قائلا: شكراً جداً جداًً عربي +AJ على التجربة الجميلة والفريدة دي. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي ?? ا?تمنى نكون بسطناكوا، شكراً وا?لى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة ا?ن شاء الله.

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