إسبانيا.. 50 وفاة حصيلة فيروس كورونا في أسبوع

09 يونيو 2020 - 10:00 م

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 27 ألفا و136، إثر تسجيل 50 حالة خلال الأسبوع الأخير.



وحسب تحديث وزارة الصحة الإسبانية لمعطيات الفيروس، الثلاثاء، فإن البلاد سجلت 50 وفاة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير، منها 23 في العاصمة مدريد.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات الأخيرة في البلاد بلغ 249، ليرتفع الإجمالي إلى 289 ألفا و46.

من جانبها، أعلنت الحكومة البرتغالية في بيان، ارتفاع وفيات كورونا، إلى ألف و492، بعد تسجيل 7 حالات.

كما تم تشخيص421 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 35 ألفا و306.

وأشار بيان الحكومة إلى أن معدل الإصابات في العاصمة لشبونة هو الأعلى منذ 8 مايو/آيار الماضي.