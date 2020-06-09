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تعيين أول جنرال من أصل أفريقي رئيسًا القوات الجوية الأمريكية

عرب وعالم

رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية يزور قاعدة إنجرليك
رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية يزور قاعدة إنجرليك
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المصريون ووكالات

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين الجنرال تشارلز براون، كأول أمريكي من أصل أفريقي، في منصب رئيس أركان في الجيش الأمريكي، بأن صوت بالإجماع على تعيينه رئيسا لأركان القوات الجوية، وذلك في الوقت الذي تحتدم فيه التساؤلات في القوات المسلحة والبلاد عن المظالم العنصرية.
ووافق على التعيين 98 عضوا ولم يعترض أي عضو، ورأس مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، جلسة المجلس الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وذلك في ظهور غير معتاد.
وفي الوقت الحالي، يشغل براون (58 عاما) منصب قائد القوات الجوية في المحيط الهادي.
وشهد الأسبوعان الماضيان موجة احتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى، بعد موت جورج فلويد الأسود الأعزل يوم 25 مايو، وهو في قبضة الشرطة في مدينة منيابوليس بعد مزاعم عن استخدامه ورقة مزورة فئة 20 دولارًا في شراء سجائر.
وعبر براون عن أمله في أن يكون لتعيينه اثر إيجابي بعد عقود من العنصرية في الولايات المتحدة.

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