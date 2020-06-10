متحدث "الكهرباء" يكشف الهدف الحقيقي لزيادة الأسعار

10 يونيو 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادات الجديدة في اسعار الكهرباء ليس كبيرة، موضحاً أن هناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 إلى 106 جنيهات، وتابع: «وفي ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها».



وأضاف «حمزة»، في اتصال هاتفي مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية مازالت تدعم أسعار الكهرباء حتى بعد الزيادات الجديدة، وتراعي محدود الدخل، وتابع: «الدولة متحملة مليارات في ظل جائحة كورونا».

