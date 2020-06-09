خادم الحرمين يصدر أمرا بشأن المسجد النبوي

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المصريون ـ متابعات

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، على عدد من المشروعات التطويرية في المسجد النبوي.
وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها على "تويتر": "صدرت الموافقة السامية الكريمة على البدء في مشاريع التطوير والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت، وأنظمة التيار الخفيف، والأنظمة الكهروميكانيكية، بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه".
وأضافت الإمارة أن "العمل على هذه المشاريع سيكون وفقا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية".
ولازال عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية يمثل خوفا كبيرا حيث يوما بعد الآخر تسجل السلطات الصحية بالبلاد أعلى حصيلة منذ انتشار الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3288 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الحالات 108571، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1815 حالة شفاء جديدة و37 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 76339 ومجموع الوفيات إلى 783 حالة وفاة.

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