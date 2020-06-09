خادم الحرمين يصدر أمرا بشأن المسجد النبوي

09 يونيو 2020 - 11:30 م

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، على عدد من المشروعات التطويرية في المسجد النبوي.



وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها على "تويتر": "صدرت الموافقة السامية الكريمة على البدء في مشاريع التطوير والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت، وأنظمة التيار الخفيف، والأنظمة الكهروميكانيكية، بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه".



وأضافت الإمارة أن "العمل على هذه المشاريع سيكون وفقا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية".



ولازال عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية يمثل خوفا كبيرا حيث يوما بعد الآخر تسجل السلطات الصحية بالبلاد أعلى حصيلة منذ انتشار الفيروس.

