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"الديهي" يطالب بتجميد مقعد "السراج" بالجامعة العربية

الحياة السياسية

الديهي
الديهي
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حكومة فايز السراج، الليبية، خرجت من رحم اتفاق السخيرات، وكان هناك أمل أن يتم وفقًا لجدول زمني معين، مشددًا على أن فايز السراج يمارس الخيانة في وضح النهار، وحكومته فقد شرعيتها وكرامتها، منوهًا بأن فايز السراج رهن ثروات الشعب الليبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن اتفاق السخيرات منتهى الصلاحية وملغي، ولم يعد له اثر قانوني، وليس له ثمن الحبر الذي كتب به.
وناشد "الديهي"، بتجميد مقعد فايز السراج، بجامعة الدول العربية لكونه لا يمثل الشعب الليبي، وإعادة مقعد سوريا وطرد قطر من الجامعة العربية؛ لكونها حليف لأعداء الدول العربية وخنجر مسموم في ظهر الدول العربية، معقبًا: "هل يمكن ان يظل مقعد سوريا شاغرًا بإرادة الدول العربية الغائبة، ويظل مقعد فايز السراج في الجامعة العربية"

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