"المصل واللقاح" يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

09 يونيو 2020 - 10:50 م

أكد الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فيروس كورونا مازال سريع الانتشار، ولكنه أصبح ضعيف وهذا سبب انخفاض أعداد الوفيات بكورونا.



وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن زيادة وعي المواطن وإرتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعي بشكل كبير ساهم بشكل كبير ورئيسي في خفض أعداد الإصابات.



وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن ارتداء الكمامة، إن لم تحد من انتشار فيروس كورونا فانها تقلل من امكانية انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى أخر.

