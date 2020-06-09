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"المالية": تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تبعات كورونا‎

الحياة السياسية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن انتشار وباء كورونا المستجد أثر بشكل كبير سلبيًا على كثير من القطاعات والأنشطة مما أثر على انكماش الاقتصاد العالمي، منوها أن هناك الكثير من المجالات والصناعات مغلقة بشكل كامل.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة قبل أزمة كورونا كان يعاني من تباطؤ شديد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك انخفاض حاد في النمو الاقتصادي في العالم.
وأوضح معيط، أنه بالتالي أثرت الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل كبير، وأن هناك انخفاض في إيرادات الدولة خلال الـ 3 شهور الماضية في حدود 124 مليار جنيه، وانخفاض معدلات النمو من 6% إلى 4% منوها أنه تم  تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تبعات جائحة كورونا.
وشدد علي أن جائحة كورونا تتطلب إنفاق الكثير من المصروفات لتوفير المستلزمات الطبية، وتحملت الدولة عبء مساندة ودعم العمالة غير المنتظمة مشيرا الى أن الدولة تعمل على ان تحدث حالة من التوازن بين عودة الاقتصاد والحفاظ على صحة المواطنين.

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