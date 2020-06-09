جمهور الأهلي ينتصر في معركته ضد «أحمد شوقي»

09 يونيو 2020 - 10:05 م

دفعت الاعتراضات الواسعة والهجوم اللاذع الذي تعرض له الناقد أحمد شوقي خلال الأيام الماضية به إلى تقديم الاستقالة من منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، المقررة خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر.





وأعلنت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان خلال اجتماع لها قول الاستقالة المقدمة.





وقال رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا إنهم يتقدمون بالشكر للناقد حمد شوقي لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة.







وشدد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان مثل التعددية وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم والمساهمة في تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية.





وكان اختيار شوقي لمنصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي قوبل باعتراضات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.



