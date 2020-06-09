» «الشيطان» يعتدي على القُصّر ويجبرهم على أكل لحوم البشر

09 يونيو 2020 - 08:54 م





أوقفت الشرطة الإيطالية، طالبًا جامعيًا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وإرغامهم على أكل لحم البشر.





واُعتقل ماتيو فالدامبريني طائفة شيطانية، أطلق على نفسه اسم "الشيطان" - في مقاطعة براتو، في منطقة توسكانا شمالي إيطاليا، حيث يواجه 13 تهمة بالعنف الجنسي والرق والحصول على صور لإساءة معاملة الأطفال.





كما أنه متهم بقيادة طائفة وإقناع الأعضاء بمعاشرته، بزعم أنهم سيحصلون على قوى خارقة.





وفقًا للتقارير، فقد أجبر 13 شابًا على الأقل، بعضهم يبلغ من العمر 17 عامًا على التعرض للعنف الجنسي في غابات براتو بين عامي و2018 و 2019.





وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه به، الذي كان يدرس في جامعة فيرنزي أخبر ضحاياه الذي وقع عليهم اختياره عبر الإنترنت، أنه تم اختيارهم لإنقاذ العالم.







وبحسب التقارير، فإنه خلق "طقوس قيامة"، وذلك من خلال الادعاء بأنه تعرض للاختناق من قبل أعضاء جدد في الطائفة قبل أن يتظاهر بأنه ميت ثم يقف كما لو أنه قام.







وهدد ضحاياه بمنعهم من الإبلاغ عن الإساءات، وخير إحدى الفتيات بأنه إما أن تنصاع لشهواته، أو أن تموت أختها البالغة من العمر سبع سنوات ووالديها.





وزعم للضحايا بأنه من خلال معاشرته سيخلصهم من الشياطين. وفي ليلة رأس السنة 2018، أمرهم بأن يأكلوا "لحم البشر" الذي ادعى أنه اشتراه من رجل يبيع الجثث في فلورنسا، وفق صحيفة كورييري المحلية.



