"المغامسي" يحذر السعوديين من أمر كارثي: "إذا التوت وتعقدت"

09 يونيو 2020 - 08:51 م

حذر الداعية الإسلامي السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة، السعوديين من أمر كارثي سيسببه فيروس كورونا المستجد، إذا لم يأخذ الجميع حذره، مشيدًا بتوفيق القيادة في إدارة الجائحة.

وكتب "المغامسي" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" احمدوا اللهَ على توفيق القيادة .. وخذوا حذركم لكي لا تكون جائحة كورونا في زيادة .. وتفاءلوا بالخير تجدوه".

وتابع ساردًا أبيات شعرية :" فسَتَنْجلي ، بل لا أقولُ لعلّها.. ويحلّها مَنْ كانَ يَملكُ عقدَهَا.. إنّ الأمورَ إذا التوتْ وتعقدّتْ .. نزلَ القضاءُ من الكريمِ فحلّهَا".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3288 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل مجموع الحالات 108571، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1815 حالة شفاء جديدة و37 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 76339 ومجموع الوفيات إلى 783 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 31449 منها 1686 حالة حرجة، وذلك وفق البيان اليومى لوزارة الصحة السعودية.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.2 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3.5 ملايين حالة حول العالم.