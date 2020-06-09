» بالصور: إصابة مروعة لعامل سقط من سطح بناية

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العامل تيراوات تشويكول
العامل تيراوات تشويكول
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فتحي مجدي

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انزلق عامل تايلاندي من سطح بناية، ليسقط على قضيب معدني اخترق جسمه.
كان العامل تيراوات تشويكول (19 عامًا)، يصلح سطح بناية أمس الأول في بانكوك عندما هبت رياح قوية، ما أدى إلى سقوطه على قضيب معدني بطول 5أقدام، اخترق جسمه مباشرة إلى ظهره.

وأظهرت صور متداولة للحادث كيف اخترق القطب الفولاذي جسده حتى وصل إلى أسفل ظهره، وشوهد الدم على الأرض من حوله.

واتصل زملاؤه بخدمات الطوارئ الذين وصلوا لإنقاذه، وقطعوا حوالي 1.9 قدم من العصا البارزة من منطقة الشرج، حتى يتمكنوا من نقله بسهولة إلى مستشفى قريب وتلقي العلاج.

وقال صديق تيراتوات، أبيشاي: "كان يعمل على إصلاح السقف المكسور الذي ضربته العاصفة الشديدة من الأسابيع القليلة الماضية. ودخل إلى بلاط السقف القديم. لقد تصدع وسقط".

وهو يعالج الآن في المستشفى وحالته مستقرو، ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء الكامل.

وقال عامل الانقاذ ياكشاي بانينسكول من مؤسسة روامكاتانيو: "إن الشاب محظوظ لأنه نجا من هذا، لأن القطب ربما تسبب في أضرار أسوأ بكثير. الجراح سوف تتألم لعدة أسابيع لكنه سيتعافى".

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