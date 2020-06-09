بتر ساقي نجمة أمريكية.. وإصابتها بفيروس كورونا

09 يونيو 2020 - 07:55 م

أعلنت الناشطة السياسية الأمريكية، ومؤلفة ومنتجة الأفلام الوثائقية، جودي إيفانز، أنها خضعت للعلاج لمدة في المستشفى لمدة 23 يومًا بعد سقوطها من حصانها، ثم أصيبت بعد ذلك بفيروس كورونا.





وقالت ممثلة لها في بيان، إن إيفانز (55 عامًا) أصيبت بفيروس كورونا أثناء تعافيها في المستشفى بعد حادث حصان الشهر الماضي.





وأضافت في بيان نشرته عبر موقع "فيس بوك": "لقد تحدثت مع جودي يوم الأحد وهي لا تزال في المستشفى، منذ 23 يومًا وحتى الآن"، حسبما نقلت مجلة "بيبول".





وبعد أن عانت إيفانز من "أعراض خفيفة" من بينها الحمى والوجع والسعال، قالت مندوبتها إن الأطباء اكتشفوا جلطات دموية في ساقيها، الأمر الذي تطلب جراحة.





وكتبت: "لقد بُترت ساقاها تقريبًا في مناسبتين مختلفتين. علاوة على كل شيء، عندما خضعت لعملية جراحية على إحدى ساقيها، نسوا تخدير ساقها وقطعوا ساقها بينما كانت تشعر بوخز في المنطقة دون تخدير!".





وأشارت إلى أنها على الرغم من كل ذلك، فإنها تبقى إيجابية وتركز على تعافيها.





وتابعت: "ومع ذلك، تحدثت إليها يوم الأحد، كانت في حالة معنوية جيدة وعادت إلى روح الدعابة رغم كل هذه الأحداث المتصاعدة. وقالت إنها تقدر جميع الصلوات لها وقد ساعدها ذلك عقليًا وجسديًا وروحيًا!".





وأضافت. "إنها تريد فقط مواصلة اختبار سلبية (كوفيد – 19) قبل أن تتمكن من العودة إلى المنزل والحصول على الباقي الذي تحتاجه!!!".





وخلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير أمريكا" يوم الثلاثاء، قالت إيفانز إنها طلبت شخصيًا اختبار فيروس كورونا بعد ملاحظة أعراضها.







وأضافت "لقد أجروا بعض الاختبارات بدون قناع". "(لقد اختبروني) وعادت إيجابية".



