عودة 1000 طبيب مفصول للعمل في الشرقية

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وزارة الصحة

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فصل

كورونا

أعلن النائب محمد حلمي ،عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر صقر بمحافظة الشرقية، موافقة وزيرة الصحة، على عودة 1000 طبيب من أبناء المحافظة للعمل مرة أخرى، وذلك بعدما تم فصلهم بدون سابق إنذار.

وأكد النائب فى بيان صحفى، اليوم، أنه تقدم بطلب للوزيرة شرح فيه عدم معرفة الأطباء بالعقوبات الجديدة بقانون الخدمة المدنية، وأن قرار فصلهم يرجع لجهلهم بالناحية الادارية والقانونية لتنفيذ القانون.

وأشاد النائب بموافقة وزارة الصحة، على عودة الأطباء للعمل خاصة فى ذلك الظرف الحرج الذى تعيشه البلاء بمواجهة وباء كورونا.


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