السبب صادم.. إصابة عبير فريد شوقي بـ"كورونا"

09 يونيو 2020 - 06:12 م

كشفت عبير فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، عن إصابتها بفيروس كورونا بسبب رفضها إحراج رجل سلم عليها في العمل.

وقالت "شوقي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق ودانى في داهية كورونا كورونا الحمد الله".

وقام الفنان أحمد جمال سعيد، ابن شقيقة عبير فريد شوقي بإعادة الرسالة عبر خاصية ستورى على حسابه على "إنستجرام"، وعلق: :"خالتي جالها كورونا بسبب أنها محبتش تكسف يد حد وتعقم حتى قدامه بعد ما سلمت، ربنا يشفيكي ويعافيكي حبيبتي".