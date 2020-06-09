  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

مجلس الوزراء السعودي يصدر 15 قرارًا

إيمان العاصي

إيمان العاصي تعلن تعافيها من كورونا وتتخذ قرارًا مفاجئًا

حسين الجسمي أول عربي يغني في "دبي أوبرا"

وفاة حسين الجسمي في حادث تثير ضجة.. و"إم بي سي" ترد

الإفتاء

الإفتاء عن أمر شائع هذه الأيام: من كبائر الذنوب

نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

فيديو.. نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

شوبير ومرتضى

أقوى هجوم من"شوبير" على "مرتضى": انت مالك

البرلمان الإثيوبي

استقالة رئيسة البرلمان الإثيوبي من منصبها

ـ"كورونا" في إيران

عقوبات قاسية على من بلغ 28 عامًا ولم يتزوج

مجلس الأمن القومي

بيان من مجلس الأمن القومي بشأن أزمة سد النهضة

حادث نيوزلندا

دولة جديدة تعلن انتهاء "كورونا" ورئيسة الوزراء ترقص فرحًا

قفزة كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا بالقارة السمراء

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ارتفاع مفاجئ في أعداد ضحايا فيروس كورونا بفرنسا

#

وزير الإعلام: معدل إصابات كورونا في مصر يسير ببطء

#

رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

#

كورونا.. إصابات إفريقيا تقترب من 50 ألفا

شهدت قارة أفريقيا، اليوم الثلاثاء 9 يونيو، تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي حالات الإصابة في القارة السمراء لتتخطى حاجز المائتي ألف.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا إلى 200 ألف و11 حالة إصابة، من بينها 5405 حالات وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 2.7%،وهي أقل من نصف نسبة الوفيات العالمية التي تبلغ حاليًا 5.66% تقريبًا.

وأكثر بقليل من ربع إصابات القارة السمراء مسجلة في جنوب أفريقيا، التي عرفت حتى الآن تسجيل 50 ألفًا و879 حالة إصابة، من بينها 1080 حالة وفاة بالفيروس، تليها مصر بتسجيل 35 ألفًا و444 حالة إصابة بكورونا، من بينها 1271 حالة وفاة بالفيروس التاجي.

وفي الأثناء، بلغت حالات الشفاء من فيروس كورونا في أفريقيا 88 ألفًا و487 حالة شفاء، بنسبة شفاء 44.24% تقريبًا، أقل من نسبة الشفاء العالمية التي تبلغ 49.25% تقريبًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قفزة كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا بالقارة السمراء
» دولة جديدة تعلن انتهاء "كورونا" ورئيسة الوزراء ترقص فرحًا
» محامية أمريكية تبصق على متظاهر أسود
» الإمارات تعلن تسيير رحلة جوية إلى إسرائيل لهذا السبب
» وفاة متظاهر أمريكية بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع
» "نيمار" يتحدث عن عشيق والدته: شاذ
» أب يقتل ابنه في مشاجرة بشق بطنه في الشارع
» بالفيديو.. أبلغ عن حادث سرقة.. فانهالت الشرطة عليه ضربً
» رحيل الرئيس البوروندي عن عمر 55 متأثرًا بأزمة قلبية
» السعودية: 3288 حالة إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة
» عقوبات قاسية على من بلغ 28 عامًا ولم يتزوج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية