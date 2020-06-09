» قفزة كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا بالقارة السمراء

شهدت قارة أفريقيا، اليوم الثلاثاء 9 يونيو، تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي حالات الإصابة في القارة السمراء لتتخطى حاجز المائتي ألف.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا إلى 200 ألف و11 حالة إصابة، من بينها 5405 حالات وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 2.7%،وهي أقل من نصف نسبة الوفيات العالمية التي تبلغ حاليًا 5.66% تقريبًا.

وأكثر بقليل من ربع إصابات القارة السمراء مسجلة في جنوب أفريقيا، التي عرفت حتى الآن تسجيل 50 ألفًا و879 حالة إصابة، من بينها 1080 حالة وفاة بالفيروس، تليها مصر بتسجيل 35 ألفًا و444 حالة إصابة بكورونا، من بينها 1271 حالة وفاة بالفيروس التاجي.

وفي الأثناء، بلغت حالات الشفاء من فيروس كورونا في أفريقيا 88 ألفًا و487 حالة شفاء، بنسبة شفاء 44.24% تقريبًا، أقل من نسبة الشفاء العالمية التي تبلغ 49.25% تقريبًا.