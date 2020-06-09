» محامية أمريكية تبصق على متظاهر أسود

09 يونيو 2020 - 05:57 م

ألقت الشرطة في ولاية ويسكونسن القبض على محامية بيضاء، بتهمة البصق على متظاهر أسود مراهق، قبل أن تُشاهد في فيديو آخر وهي تدفع آخر أثناء كتابة رسائل احتجاج أمام منزلها.





في الواقعة الأولى، ظهرت ستيفاني رابكين (64 عامًا)، في مسيرة مناهضة للعنصرية في شوروود يوم السبت، حيث أوقفت سيارتها في الشارع للتصدي للمسيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينل".





وعندما طلب منها المتظاهرون تحريك سيارتها، بصقت على إريك باتريك لوكاس الثالث (17 عامًا)، الذي شارك في تنظيم التظاهرة، وفقًا للتقرير.





وتم احتجازها داخل سجن مقاطعة ميلووكي الأحد، حيث تواجه اتهامات بالسلوك غير المنضبط، لكن هناك مطالبات باتخاذ إجراءات أقوى ضدها، من بينها جريمة الكراهية.







وعلق الشاب المعتدى عليه، قائلاً: "ما زلت أشعر بالصدمة النفسية والجسدية"، مشيرًا إلى أن "الاعتداء من قبل شخص بالغ في مجتمعي الخاص أثناء الوباء كان أمرًا مؤلمًا".







وذكرت الصحيفة أن رابكين ظهرت لاحقًا في مقطع فيديو وهي تخوض مشادة مع جو فريدمان، كبير الطلاب في كلية إيثاكا البالغ من العمر 21 عامًا، الذي كان يكتب رسائل احتجاج بالطباشير على الرصيف أمام منزلها.





وقامت أيضًا بالبصق على فريدمان، وبررت سلوكها المستهجن: "أيها الناس أغبياء بشكل لا يصدق، هذا ليس مضحكًا. بصقت على رجل هاجمني"، ليرد عليها: "لم يهاجمك. كيف هاجمك؟.







وقالت السلطات إنه أثناء اعتقالها في الحادث ركلت رابكين شرطيًا في فخذه.







وذكرت الشرطة بأن "الضحية في حادث اليوم أفاد بأنه كان يحتج بشكل سلمي على الرصيف أمام منزل المشتبه فيه عندما خرج المشتبه به وخاض مشاجرة لفظية مع المتظاهرين".







وأضافت: "أبلغت الضحية أن المشتبه بها صفعت يديها على صدر الضحية ودفعته جسديًا".







وتتابع الشرطة اتهامات لها بالسلوك غير المنضبط، وعرقلة الضابط.







وقالت أورسولا تمبسكا، جارة رابكين، إنها تعتقد أنها تصرفت خوفًا عندما نزلت من سيارتها في الشارع، ولا تعرف أن طريقا إلى التسوق سيضعها في طريق الاحتجاج.



