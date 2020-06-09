إيمان العاصي تعلن تعافيها من كورونا وتتخذ قرارًا مفاجئًا

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إيمان العاصي
إيمان العاصي
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محمد فضل- متابعات

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إيمان العاصي

أعلنت الفنانة إيمان العاصي، تعافيها من فيروس كورونا، بعد إصابتها به وخضوعها للعزل المنزلي وحصولها على العلاج المخصص له.

ونشرت إيمان العاصي، على حسابتها الرسمية على السوشيال ميديا فيديو تؤكد فيه تعافيها من فيروس كورونا بهاشتاج #الكورونا_مش_عيب  #المتعافي_مش_منبوذ #المرض_مش_عيب.

وقالت "العاصي" إنها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل ايجابي اجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيحة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد اجرت قبله ثلاث تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة اسبوع اضافي بالعزل.

وأضافت أنها فور معرفتها بالنتيجة قامت بتبليغ كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحاله نفسية صعبة.

وأعلنت إيمان العاصي استعدادها للتبرع بالبلازما للمصابين، وقالت إن الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيد وليس منبوذ لانه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاج المرضى.

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