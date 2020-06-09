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وفاة متظاهر أمريكية بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع

عرب وعالم

سارة جروسمان
سارة جروسمان
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فتحي مجدي

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توفيت متظاهرة متأثرة بإصابتها خلال مشاركتها في مظاهرة بولاية أوهايو الأمريكية. 
وتوفيت سارة جروسمان (22 عامًا)، بعد يومين من تعرضها للغاز المسيل للدموع ورشها الفلفل من قبل الشرطة خلال مسيرة احتجاجية على مقتل المواطن الأمريكي، جورج فلويد في مدينة كولومبوس.

وكانت جروسمان تشارك في في 28 مايو عندما "تعرضت للغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل" الذي ألقته الشرطة على حشود المتظاهرين، بحسب ما صرح والدها لمكتب مقاطعة مونتجومري كورونر في 31 مايو.
وقالت صحيفة "دايتون ديلي نيوز"، أنه في اليوم السابق، تم العثور على فتاة غير مستجيبة من قبل عائلتها حوالي الساعة 10 مساءً وتم نقلها إلى مستشفى سيكامور، حيث توفيت جراء تعرضها لسكتة قلبية، وفقًا لنتائج التشريح الأولية للجثة.

ولا يزال سبب وفاة الشابة قيد التحقيق.

وذكرت ممرضة في قسم الطوارئ، أنه يشتبه في وفاتها نتيجة جرعة زائدة، لكن لم يتم الانتهاء من فحص السموم، في الوقت الذي تنفي فيه عائلتها أي تاريخ لتعاطي المخدرات.
وذكرت الصحيفة أن جثة جروسمان لم تظهر عليها أي علامات على وجود صدمة قاتلة، والحالة الطبية الوحيدة المذكورة في السجلات الأولية هي حساسية من الفول السوداني.

وقالت المتحدثة باسم المدينة روبن ديفيس: "استخدمت الشرطة الغازات لتفريق الحشود في تلك الليلة. لم نتلق شكوى رسمية، ولم يتحدث المحققون في مقاطعة مونتجومري إلى (شرطة كولومبوس)".
وأضافت: "مرة أخرى، نشجع أي شخص كان معها في الاحتجاج أو في 29 أو 30 مايو أن تذهب إلى سيكامور للتحدث إلى مكتب شريف مقاطعة مونتجومري أو (شرطة كولومبوس)".

وكتبت أخت جروسمان على الإنترنت، أنها ربما ماتت بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع. لكن تم تعديل مشاركتها لإزالة الإشارة إلى الغاز المسيل للدموع.

وقالت ميلاني كرابيل مديرة الاتصالات في كولومبوس لصحيفة "سينسيناتي إنكوايرر" يوم الاثنين، إن مسؤولي المدينة لم يروا صورًا أو مقاطع فيديو لجروسمان في احتجاج، ولم يستمعوا إلى أي شخص كان معها.
وقالت لوسائل الإعلام: "لم نتلق شكوى من الأسرة أو عمدة مقاطعة مونتجومري أو الطبيب الشرعي. إنه لأمر مأساوي في أي وقت وفاة شاب، ولكن ليس لدينا الكثير من المعلومات".
وتخرجت جروسمان من جامعة ولاية أوهايو هذا العام بشهادة من برنامج البيئة والاقتصاد والتنمية والاستدامة في المدرسة، وفقًا لنعيها.
وكتبت عائلتها في النعي: "من المستحيل العثور على كلمات تصف طفها وروحها الفريدة وتفانيها الراسخ في قناعاتها".
وأضافوا أن "سارة كانت مؤيدة شرسة ولكنها رحمة للقضايا البيئية والعدالة الاجتماعية".

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