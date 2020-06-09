وفاة حسين الجسمي في حادث تثير ضجة.. و"إم بي سي" ترد

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محمد فضل- متابعات

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حادث

حسين الجسمي

وفاة

إم بي سي

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة المطرب الإماراتي الشهير حسين الجسمي في حادث سير مروع.

وهو الأمر الذي نفته  مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، بعد حالة الجدل والحزن التي انتابت الجميع.

وكتبت المذيعة شذى قطان بمحطة راديو "بانوراما إف إم"، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبر كاذب ادعى بوفاة الفنان حسين الجسمي فقد قام المكتب الفني ‏في مجموعة إم بي سي بنفي ذلك الخبر كما قام زياد حمزة بالاتصال بشكل هاتفي بحسين الجسمي الذي استنكر ‏بدوره تداول تلك الأخبار الكاذبة".

ويتمتع المطرب الإماراتي حسين الجسمي بشعبية واسعة في المنطقة، كما أحيا حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم، ويعد أول فنان عربي يشارك في مراسم الاحتفال السنوي بعيد ميلاد السيد المسيح في دولة الفاتيكان.


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