» بالفيديو.. أبلغ عن حادث سرقة.. فانهالت الشرطة عليه ضربً

09 يونيو 2020 - 05:26 م

انهال شرطيون في ولاية ألاباما الأمريكية بالضرب على مالك متجر، أسود البشرة، بعد أن أبلغ عن تعرضه لحادث سرقة.





وأصيب كيفن بن (47 عامًا) بكسر في الفك خلال الحادثة التي تعود إلى 15 مارس، بعد أن انهال عليه أفراد الشرطة باللكم والركل، كما ظهر في مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء مؤخرًا.





وصرح رئيس شرطة ديكاتور في آلاباما، نيت ألين للصحفيين بأن بن - الذي اتصل برجال الشرطة للإبلاغ عن السرقة، وأبلغ عن أن لديه مشتبهًا به تحت تهديد السلاح - رفض إلقاء مسدسه عندما وصل الضابط إلى متجر الخمور.







وقال ألين إن بين، بحسب مقطع فيديو حرك يده على مسدس ملقى على طاولة بجواره، بينما كان يحمل مجلة بيده الأخرى.





غير أن اللقطات التي لم يتم نشرها للصحفيين لا تُظهر بوضوح ما حدث، لكن يبدو أن بن يرفض إنزال مسدس، ليقوم الضابط بتوجيه لكمه له.







وقال محامي بين، كارل كول، إن الأخير أظهر المسدس للضباط للتأكد من أنهم يعرفون أنه مسلح. وأضاف لموقع (AL.com)، أن بين أخرج مسدسًا، وأخرج رصاصة من خزينة السلاح.





وقال أحد الضباط إن بن "رفض إطاعة الأوامر القانونية" لإنزال المسدس والابتعاد عنه، حسب سجلات المحكمة.





وأفاد موقع (AL.com) بأن الشرطي المجهول الذي قام بلكم بين يعمل الآن في وظيفة مكتبية انتظارًا لتحقيق داخلي.







وأضاف رئيس شرطة ديكاتور وهو يتحدث عن اللقطات التي تداولها للحادث: "أردنا أن نظهر ذلك لأن أحد الأشياء التي أسعى للقيام بها هو بناء علاقة مع المجتمع".





وتابع: "يجب أن نكون شفافين للغاية. يجب أن نكون منفتحين للغاية. ولكن الأهم من ذلك كله ، نحن بحاجة إلى أن يحترم مواطنونا الشرطة وتحتاج الشرطة إلى احترام المواطنين".





وقال محامي المجني عليه، إن اللكمة التي تعرصت لها هشمت له بعض أسنانه وسببت له متاعب في القم استمرت لأسابيع.





وذكرت الشرطة الاثنين أن "بين، الذي ألقي القبض عليه لعرقلة العمليات الحكومية، اتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة في متجره.





ويبدو أن كاميرا الشرطة تظهر مشتبهًا به على الأرض، لكن الشرطة لم تحدد هويته.





