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رحيل الرئيس البوروندي عن عمر 55 متأثرًا بأزمة قلبية

عرب وعالم

الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا
الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا
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أحمد سالم

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الرئيس البوروندي

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا توفي عن عمر 55 عاما، بعد التعرض لأزمة قلبية مفاجئة.

ونكورونزيزا من مواليد عام 1964، وتولي السلطة في بوروندي في عام 2005.

وكان قد أصدر نكورونزيزا  بيانا مفاجئا يوم الخميس الماضي، أعلن خلاله أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة في العام الجاري، على الرغم من  الاستفتاء الأخير الذي يسمح بوجوده في السلطات لفترات أطول.

وقال: "ستنتهي ولايتنا الرئاسية في عام 2020".

وكان نكورونزيزا زعيما لحركة المتمردين قبل توليه الرئاسة، وأعلن حزبه في وقت سابق أنه زعيمه الأعلى إلى الأبد.


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