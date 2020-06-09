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الطب الشرعي ينصب خيمة في مكان الاغتصاب

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اعتقلت الشرطة في مدينة مانشستر، شمال غربي إنجلترا، شابًا بتهمة اغتصاب فتاة صغيرة داخل ملعب.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم اعتقال شاب في الرابعة والعشرين من العمر، بتهمة الاغتصاب، وهو محتجز لاستجوابه.


وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد وقع الهجوم المرعب ليل الاثنين في "هيوود" بمانشستر.


وأقام الطب الشرعي خيمة في منطقة عشبية حيث يعتقد أنها شهدت الجريمة. وبينما لم يتم الكشف عن عمر الفتاة، تقول الشرطة إنها تدعم الضحية وأسرتها.


 وقال متحدث باسم شرطة مانشستر: "في حوالي الساعة 7.45 مساء أمس ، تم استدعاء الشرطة لتقارير تفيد باغتصاب فتاة بالقرب من طريق بالمورال درايف في هايوود".
 
وأضاف: "تم القبض على رجل عمره 24 عاما للاشتباه في اغتصابه. ولا يزال رهن الاحتجاز لاستجوابه"، موضحًا أن "الضباط يدعمون الفتاة وعائلتها. فيما لا تزال التحقيقات جارية".

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