إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.

وقالت:" اكتسفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي أخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، ، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة، وقالت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها".

وتابعت: "متخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".