  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

فيديو.. نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

شوبير ومرتضى

أقوى هجوم من"شوبير" على "مرتضى": انت مالك

البرلمان الإثيوبي

استقالة رئيسة البرلمان الإثيوبي من منصبها

ـ"كورونا" في إيران

عقوبات قاسية على من بلغ 28 عامًا ولم يتزوج

مجلس الأمن القومي

بيان من مجلس الأمن القومي بشأن أزمة سد النهضة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر للمشاهدين: " عمر ما حد يهين أهله وناسه"

الديهي

الديهي: مصر ليست سمسارًا ولكننا نقف للمعتدى بالمرصاد

البابا تواضروس

تواضروس: السيسي مايسترو وقائد المستنير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

8 ملايين جنيه منحة الرئيس لـ 17 ألف عامل

الإعلامي عمرو أديب

أديب: قولتلكوا في حاجة بتحصل

إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

الصفحة الأخيرة

ايمان العاصي
ايمان العاصي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ابنة رجاء الجداوي عن الحالة الصحية لوالدتها: ليس لها من دون الله كاشفة

#

تفاصيل إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا

#

بعد أن طلقها زوجها .. إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا

#

بعد إعلان رحيله من الفريق .. إصابة زوجة وبنات نجم الأهلي بـ كورونا

إيمان العاصي

فيروس كورونا

نتيجة التحليل

نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.

وقالت:" اكتسفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي أخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، ، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة، وقالت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها".

وتابعت: "متخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا  متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رحيل الرئيس البوروندي عن عمر 55 متأثرًا بأزمة قلبية
» سجن متسابقة ملكة جمال هتلر
» الطب الشرعي ينصب خيمة في مكان الاغتصاب
» دولة جديدة تعلن انتهاء "كورونا" ورئيسة الوزراء ترقص فرحًا
» الإمارات تعلن تسيير رحلة جوية إلى إسرائيل لهذا السبب
» "نيمار" يتحدث عن عشيق والدته: شاذ
» السعودية: 3288 حالة إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة
» بسبب كورونا.. إلغاء رالى بريطانيا للمرة الأولى منذ 50 عامًا
» " الديك الرومي".. أسهل طريقة لعلاج الأرق بدون أدوية
» جامعة الدول العربية: لا نرغب في تكرار السيناريو السوري بليبيا
» تصميم بطارية سيارة لمسافة مليوني كيلومتر بشركة صينية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية