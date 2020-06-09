إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

أحمد سالم
نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.
وقالت:" اكتسفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي أخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، ، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة، وقالت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها".
وتابعت: "متخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".
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