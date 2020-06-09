استقالة رئيسة البرلمان الإثيوبي من منصبها

09 يونيو 2020 - 04:36 م

أعلنت رئيسة البرلمان الإثيوبي، كيريا إبراهيم، اليوم الثلاثاء، الاستقالة من منصبها، احتجاجًا على تأجيل الانتخابات.

وقالت "كيريا"، في مقطع فيديو إنها تتقدم باستقالتها من منصبها، اعتراضا منها على أن الخيار المتبع في معالجة الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد ليس دستوريا.

وأضافت "لست مستعدة للعمل مع مجموعة تنتهك الدستور"، ووصفت نظام آبي أحمد بأنه "ديكتاتورية في طور التكوين".

وكان المجلس الانتخابي أعلن نهاية مارس استحالة تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد بسبب فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الانتخابات لن تجرى خلال فترة صلاحية المشرعين المقرر لها أن تنتهي في أكتوبر المقبل، وهي أزمة دستورية لا يوجد علاج لها في الدستور.

وكان من المقرر أن تجري إثيوبيا انتخابات وطنية في أغسطس، يأمل خلالها رئيس الوزراء آبي أحمد ، الحصول على تفويض لإجراء تعديلات اقتصادية وسياسية في البلاد.