عقوبات قاسية على من بلغ 28 عامًا ولم يتزوج

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إيران

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عقوبة

ضريبة

 

اقترح رجل دين معروف في إيران، أن على الشباب الذين بلغت أعمارهم 28 عاما وما فوق، وهم دون زواج، أن يدفعوا ضريبة للحكومة.

وبحسب ما نقله راديو "فاردا" الإيراني، تسبب اقتراح رجل الدين المحافظ محمد إدريسي في موجة من الغضب والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب إدريسي بأن يكون الزواج إلزاميا، وعلى أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن "يواجهوا العواقب".

ودائما ما يناشد رموز النظام الإيراني المواطنين للزواج والإنجاب، في ظل عزوف الشباب عنه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

واقترح إدريسي فرض ضريبة تبلغ قيمتها ربع دخل الشخص الذي يبلغ 28 عاما ولا يزال عازبا.

كما اقترح إدريسي أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية تعيق الزواج والإنجاب بين سن 17 و28 عاما علاجا مجانيا.

واقترح رجل الدين حرمان الشباب غير المتزوجين من تولي مناصب إدارية عليا في البلاد أو التدريس في الجامعات، كما دعا الحكومة لتقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة، من بينها توفير فرص عمل.

يذكر أن إيران تعاني من انتشار زواج الأطفال في البلاد، وفي عام 2019، تم رفض مشروع قانون لوقف زواج الأطفال في البرلمان من المشرعين.


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