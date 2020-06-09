  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

فيديو.. نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

شوبير ومرتضى

أقوى هجوم من"شوبير" على "مرتضى": انت مالك

البرلمان الإثيوبي

استقالة رئيسة البرلمان الإثيوبي من منصبها

ـ"كورونا" في إيران

عقوبات قاسية على من بلغ 28 عامًا ولم يتزوج

مجلس الأمن القومي

بيان من مجلس الأمن القومي بشأن أزمة سد النهضة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر للمشاهدين: " عمر ما حد يهين أهله وناسه"

الديهي

الديهي: مصر ليست سمسارًا ولكننا نقف للمعتدى بالمرصاد

البابا تواضروس

تواضروس: السيسي مايسترو وقائد المستنير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

8 ملايين جنيه منحة الرئيس لـ 17 ألف عامل

الإعلامي عمرو أديب

أديب: قولتلكوا في حاجة بتحصل

دولة جديدة تعلن انتهاء "كورونا" ورئيسة الوزراء ترقص فرحًا

عرب وعالم

حادث نيوزلندا
حادث نيوزلندا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول دولة عربية تعلن السيطرة على "كورونا"

#

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

#

الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

#

أول الغيث.. دولة آسيوية تعلن خلوها من كورونا

انتهاء

كورونا

نيوزيلندا

رئيسة الوزراء

تستعد نيوزيلندا لإنهاء الحجر وقيود العزلة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت خلوها من الوباء.

وبحسب تقرير نشرته "بي بي سي"، فإن نيوزلندا تنتقل إلى المستوى الأول في التحسن على صعيد مكافحة الفيروس، اليوم مساء عند منتصف الليل.

حيث تتأهب نيوزيلندا لرفع كل القيود والإجراءات التي كان معمول بها في البلاد للتصدي لفيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت خلوها من الوباء.

وبحسب الوكالة، لم تبلغ نيوزيلندا عن وقوع أية إصابات جديدة بمرض "كوفيد 19" منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت رئيسة الحكومة النيوزلندية جاسيندا آرديرن للصحفيين إنها "رقصت فرحا" عندما أخبروها بعدم وجود أي حالات إصابة في البلاد.

وأفادت: "رغم أننا نتمتع الآن بموقف أقوى وأكثر أمانا، ليس هناك طريق سهل للعودة إلى الحياة كما كانت عليه قبل كوفيد-19، ولكن الإصرار الذي واجهنا به المرض سيوجه الآن إلى إعادة بناء الاقتصاد".

وأضافت جاسيندا: "لم ينته العمل، ولكن لا يمكن لأحد أن ينكر أن هذه هي نقطة مهمة، لذا سأنهي حديثي بالقول: شكرا نيوزيلندا".

وكانت نيوزيلندا طبقت نظام الإغلاق التام في الـ 25 من مارس، وأدخلت نظاما للإنذار مكونا من أربع مراحل، أقصاها المرحلة الرابعة التي اعتمدتها البلاد فورا إذ أغلقت المصالح والمدارس وأمرت الناس بالتزام مساكنهم.

وتحسنت المستويات تدريجيا، وتم الانتقال إلى المرحلة الأولى، قبل الموعد المخطط له، وكانت الحكومة تفكر في اتخاذ هذه الخطوة في الـ 22 من يونيو، ولكن الموعد تم تقديمه بعد عدم الإبلاغ عن وقوع أي حالات إصابة جديدة لمدة 17 يوما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبموجب التعليمات الجديدة، سيعاد فتح كل المدارس، والمصالح، وأماكن العمل. وسيُسمح بإقامة الأعراس، وتشييع الجنائز، وتشغيل وسائط النقل العام بلا أي قيود.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة جديدة تعلن انتهاء "كورونا" ورئيسة الوزراء ترقص فرحًا
» الإمارات تعلن تسيير رحلة جوية إلى إسرائيل لهذا السبب
» "نيمار" يتحدث عن عشيق والدته: شاذ
» السعودية: 3288 حالة إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة
» بسبب كورونا.. إلغاء رالى بريطانيا للمرة الأولى منذ 50 عامًا
» " الديك الرومي".. أسهل طريقة لعلاج الأرق بدون أدوية
» جامعة الدول العربية: لا نرغب في تكرار السيناريو السوري بليبيا
» تصميم بطارية سيارة لمسافة مليوني كيلومتر بشركة صينية
» لميس الحديدي منفعلة: كلنا في مركب واحدة
» 1.25 مليون دولار مقابل الإفراج عن الضابط المتهم بقتل فلويد
» فيديو صادم.. ثعبان يغلق فمه على لسان صياد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية