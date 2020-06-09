» بسبب كورونا.. إلغاء رالى بريطانيا للمرة الأولى منذ 50 عامًا

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن المنظمون اليوم الثلاثاء إلغاء رالي بريطانيا، المقرر في ويلز من 29 أكتوبر حتى أول نوفمبر، لأول مرة في أكثر من 50 عاما بسبب الغموض حول قيود السفر ومنع التجمعات الكبيرة في خضم جائحة كوفيد-19.

وسبق أن توقف الرالي، الذي انطلق في 1932 ضمن سباقات السيارات الكبرى في بريطانيا، بسبب الحرب العالمية الثانية في 1940 وأزمة السويس في 1957 وانتشار مرض الحمى القلاعية في 1967.

وهذا خامس رالي يتم إلغاؤه من 13 سباقا ببطولة العالم بعد إلغاء رالي نيوزيلندا الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا أيضًا.

وقال ديفيد ريتشاردز رئيس اتحاد بريطانيا للسيارات في بيان :"هذا قرار لم نتخذه بسهوله لكن، بعد تشاور وثيق مع شريكنا الأساسي في التمويل حكومة ويلز، فإنه للأسف كنا مضطرين لاتخاذه".

ويقام رالي بريطانيا في ويلز منذ 2000 وهو ضمن سباقين دائمين في جدول سباقات بطولة العالم بشكلها الحالي منذ 1973.

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