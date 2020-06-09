» تصميم بطارية سيارة لمسافة مليوني كيلومتر بشركة صينية

09 يونيو 2020 - 02:44 م

أعلنت شركة صينية لصناعة بطاريات السيارات أنها جاهزة لتصنيع بطارية قادرة على تسيير السيار لمسافة تصل إلى مليوني كيلومتر.

و بحسب بي بي سي قالت الشركة الصينية إن قوة البطارية يصل عمرها إلى 16 عاما، منوهة أن معظم شركات صناعة السيارات دأبت على تقديم ضمانات لعمر بطاريات سياراتها تتفاوت بين 60 ألف ميل إلى 150 ألف ميل على مدار 3 إلى 8 سنوات .

ولم تكشف شركة أمبريكس المعاصرة للتكنولوجيا المحدودة كاتيل عن اسم العميل الذي ستورد له المنتج.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء قد أجرت مقابلة مع رئيس شركة كاتيل "تشينغ يو تشون".

وذكرت أنه أكد إذا تقدم شخص بطلب شراء البطارية، فنحن مستعدون للإنتاج.

وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقا لمدة عامين لتوريد بطاريات لسيارات تسلا "موديل 3" في فبراير فضلا عن عملاء آخرين من بينهم "بي إم دبليو" ودايملر" و "هوندا" و "تويوتا" و"فولكس فاغن" و"فولفو".