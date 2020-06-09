  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر للمشاهدين: " عمر ما حد يهين أهله وناسه"

الديهي

الديهي: مصر ليست سمسارًا ولكننا نقف للمعتدى بالمرصاد

البابا تواضروس

تواضروس: السيسي مايسترو وقائد المستنير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

8 ملايين جنيه منحة الرئيس لـ 17 ألف عامل

الإعلامي عمرو أديب

أديب: قولتلكوا في حاجة بتحصل

وزيرة الصحة

الصحة: متراهنوش علينا مش هنتحملكم تاني

بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كوورنا بالصين

بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كورونا بالصين

الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

ارشيفية

تعرف علي الأسعار الجديدة لفاتورة الكهرباء

موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في الدولة إسلامية

موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في دولة إسلامية

تصميم بطارية سيارة لمسافة مليوني كيلومتر بشركة صينية

مال وأعمال

تصميم بطارية سيارة لمسافة مليوني كيلومتر بشركة صينية
تصميم بطارية سيارة لمسافة مليوني كيلومتر بشركة صينية
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مصمم المعارك أحمد كاظم: هدفي رفع مستوى الأكشن

شركة صينية

شركة أمبريكس

بطارية سيارات

مسافة

مليوني كيلبومتر

أعلنت شركة صينية لصناعة بطاريات السيارات أنها جاهزة لتصنيع بطارية قادرة على تسيير السيار لمسافة تصل إلى مليوني كيلومتر.

و بحسب بي بي سي قالت الشركة الصينية إن قوة البطارية يصل عمرها إلى 16 عاما، منوهة أن معظم شركات صناعة السيارات دأبت على تقديم ضمانات لعمر بطاريات سياراتها تتفاوت بين 60 ألف ميل إلى 150 ألف ميل على مدار 3 إلى 8 سنوات .

ولم تكشف شركة أمبريكس المعاصرة للتكنولوجيا المحدودة كاتيل عن اسم العميل الذي ستورد له المنتج.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء قد أجرت مقابلة مع رئيس شركة كاتيل "تشينغ يو تشون".

وذكرت أنه أكد إذا تقدم شخص بطلب شراء البطارية، فنحن مستعدون للإنتاج.

وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقا لمدة عامين لتوريد بطاريات لسيارات تسلا "موديل 3" في فبراير فضلا عن عملاء آخرين من بينهم "بي إم دبليو" ودايملر" و "هوندا" و "تويوتا" و"فولكس فاغن" و"فولفو".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب كورونا.. إلغاء رالى بريطانيا للمرة الأولى منذ 50 عامًا
» " الديك الرومي".. أسهل طريقة لعلاج الأرق بدون أدوية
» جامعة الدول العربية: لا نرغب في تكرار السيناريو السوري بليبيا
» تصميم بطارية سيارة لمسافة مليوني كيلومتر بشركة صينية
» لميس الحديدي منفعلة: كلنا في مركب واحدة
» 1.25 مليون دولار مقابل الإفراج عن الضابط المتهم بقتل فلويد
» فيديو صادم.. ثعبان يغلق فمه على لسان صياد
» ضبط 20 مليون جنيه أرباح من مواد مخدرة
» دولة عربية ترحب بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا
» صورة نادرة لـ "مي نور الشريف" مع والدها
» خبير مائي لـ"الحديدي": الكلام ده مش هتسمعيه تاني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية