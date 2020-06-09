» " الديك الرومي".. أسهل طريقة لعلاج الأرق بدون أدوية

09 يونيو 2020 - 02:18 م

يعاني الكثيرون من حالة أرق حاليًا خاصة مع الحجر المنزلي الذي أدي إلى جلوس الكثير في المنزل واضطراب الساعة البيولوجية، ويلجأ البعض أحيانا إلي الصيدليات للحصول على أدوية تساعد علي النوم، ولكن أبحاث حديثة أثبتت أنه يمكن التخلص منه خلال تناول بعض المشروبات أو الأطعمة .

ومن أهم هذه الأغذية الديك الرومي أو اللوز أو الجبن فلهم قدرة عالية علي إصابة الإنسان بالنوم لفترة طويلة من الوقت.

كما أضافت الدراسة أن شاي البابونج يساعد علي تنظيم النوم لاحتوائه علي مضادات الأكسدة التي ترتبط بالمستقبلات في الدماغ لتعزيز النعاس.

وهناك أيضا تناول الموز والأناناس والبرتقال والكرز اللاذع وتناول الخضراوات الورقية الصليبية كالبروكلي والملفوف والفلفل الحار والجرجير.