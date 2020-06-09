  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر للمشاهدين: " عمر ما حد يهين أهله وناسه"

الديهي

الديهي: مصر ليست سمسارًا ولكننا نقف للمعتدى بالمرصاد

البابا تواضروس

تواضروس: السيسي مايسترو وقائد المستنير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

8 ملايين جنيه منحة الرئيس لـ 17 ألف عامل

الإعلامي عمرو أديب

أديب: قولتلكوا في حاجة بتحصل

وزيرة الصحة

الصحة: متراهنوش علينا مش هنتحملكم تاني

بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كوورنا بالصين

بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كورونا بالصين

الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

ارشيفية

تعرف علي الأسعار الجديدة لفاتورة الكهرباء

موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في الدولة إسلامية

موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في دولة إسلامية

" الديك الرومي".. أسهل طريقة لعلاج الأرق بدون أدوية

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بشرى..الصحة العالمية تعلن استخدام 4 أدوية لعلاج كورونا

#

طريقة طبيعية لعلاج الصلع وإنبات الشعر

#

الصحة العالمية تحذر من خطورة استخدام هذه الأدوية

#

فرنسا تزف بشرى سارة بشأن نتائج اختبارات دواء كورونا

يعاني الكثيرون من حالة أرق حاليًا خاصة مع الحجر المنزلي الذي أدي إلى جلوس الكثير في المنزل واضطراب الساعة البيولوجية، ويلجأ البعض أحيانا إلي الصيدليات للحصول على أدوية تساعد علي النوم، ولكن أبحاث حديثة أثبتت أنه يمكن التخلص منه خلال تناول بعض المشروبات أو الأطعمة .

ومن أهم هذه الأغذية الديك الرومي  أو اللوز أو الجبن فلهم قدرة عالية علي إصابة الإنسان بالنوم لفترة طويلة من الوقت.

كما أضافت الدراسة أن شاي البابونج يساعد علي تنظيم النوم لاحتوائه علي مضادات الأكسدة  التي ترتبط بالمستقبلات في الدماغ لتعزيز النعاس.

وهناك أيضا تناول الموز والأناناس والبرتقال والكرز اللاذع  وتناول الخضراوات الورقية الصليبية كالبروكلي والملفوف والفلفل الحار والجرجير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب كورونا.. إلغاء رالى بريطانيا للمرة الأولى منذ 50 عامًا
» " الديك الرومي".. أسهل طريقة لعلاج الأرق بدون أدوية
» جامعة الدول العربية: لا نرغب في تكرار السيناريو السوري بليبيا
» تصميم بطارية سيارة لمسافة مليوني كيلومتر بشركة صينية
» لميس الحديدي منفعلة: كلنا في مركب واحدة
» 1.25 مليون دولار مقابل الإفراج عن الضابط المتهم بقتل فلويد
» فيديو صادم.. ثعبان يغلق فمه على لسان صياد
» ضبط 20 مليون جنيه أرباح من مواد مخدرة
» دولة عربية ترحب بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا
» صورة نادرة لـ "مي نور الشريف" مع والدها
» خبير مائي لـ"الحديدي": الكلام ده مش هتسمعيه تاني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية