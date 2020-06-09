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فيديو صادم.. ثعبان يغلق فمه على لسان صياد

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فيديو صادم.. ثعبان يغلق فمه على لسان صياد
فيديو صادم.. ثعبان يغلق فمه على لسان صياد
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عبد القادر وحيد

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استرالى

صياد ثعابين

ثعابن

غلق فمه

انتهت محاولة مزاح لصياد مع ثعبان بغلق الأخير فمه على لسان الصياد.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله صياد ثعابين أسترالي، حين أخرج لسانه في مواجهة فم ثعبان مفتوح.

وذكر موقع "وايد أوبن سبيسز" للحياة البرية أن صياد الثعابين النيوزيلندي "كال"، وقف متباهيا، أمام أصدقائه، وهو يمسك بثعبان غير سام، ثم يخرج الصياد لسانه أمام فم الثعبان المفتوح.

وواصل صياد الثعابين مزاحه حتى وضع لسانه بين فكي الثعبان، ليقوم الثعبان بغلق فمه بقوة على لسان الصياد، الذي تألم ربما بسبب غرس بعض الأنياب في لسانه.

على الفور تطوع أصدقاء الصياد بمساعدته وتمكنوا من تخليصه. 

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