8 ملايين جنيه منحة الرئيس لـ 17 ألف عامل

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متابعات- أمينة عبد العال

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الرئيس

الإسماعيلية

منحة

العمالة الغير منتظمة

أعلنت مديرة القوى العاملة بالإسماعيلية أنها تتابع صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة لحوالي 17 ألفا و491 عاملا بإجمالى 8 ملايين و745 ألفا و500 جنيه من خلال 42 مكتب بريد و28 فرعا للبنك الزراعي.

وصرح وزير القوي العاملة محمد سعفان أنه تلقي تقرير من ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية جاء فيه أن المديرية قامت خلال مايو الماضي من خلال مفتشي العمل و السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 215 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الشأن .

وأشار الوزير إلي أنه بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني تم التنسيق وتشجيع المبادرات من الكيانات الاقتصادية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظمة.  


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