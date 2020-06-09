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20 مليون جنيه تنجح في ضبطها الأموال العامة

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متابعات- أمينة عبد العال

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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الإجرامية ومقيم في محافظة الإسماعيلية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عي طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال بمختلف البنوك.

كما قام بتأسيس الأنشطة التجارية في مجالي الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الأموال بحوالي 20 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حسبما نشرت "الوطن".

يأتي ذلك نتيجة لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


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