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ضبط 20 مليون جنيه أرباح من مواد مخدرة

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متابعات- أمينة عبد العال

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بعد فقدان كلمة السر.. تاجر مخدرات يخسر أكثر من 900 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الإجرامية ومقيم في محافظة الإسماعيلية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عي طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال بمختلف البنوك.

كما قام بتأسيس الأنشطة التجارية في مجالي الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الأموال بحوالي 20 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حسبما نشرت "الوطن".

يأتي ذلك نتيجة لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


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