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تحديد قيمة كفالة الإفراج عن الضابط المتهم بقتل فلويد

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الشرطي المتهم بقتل "فلويد"
الشرطي المتهم بقتل "فلويد"
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وكالات- الدويني فولي

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حددت محكمة أمريكية، اليوم الثلاثاء، كفالة بقيمة 1.25 مليون دولار للإفراج عن الضابط المتهم بقتل المواطن الأمريكي، جورج فلويد.  

ومثل الشرطي السابق في مينيابوليس المتهم بقتل فلويد، صاحب البشرة السمراء، للمرة الأولى أمام المحكمة التي حددت الكفالة الإفراج عنه على ذمة القضية.

واستند المدّعون، في مطالبتهم برفع قيمة الكفالة لأكثر من مليون دولار، إلى "خطورة التهم" الموجهة إلى الشرطي والغضب العام، وذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ويواجه الضابط ديريك تشوفن اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ. ووجهت إلى ثلاثة ضباط آخرين تهمة المساعدة والتحريض على القتل.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى ودعوات لإصلاح الشرطة الأمريكية.

وأجريت، أمس الاثنين، مراسم تشييع بعد أسبوعين من وفاة فلويد التي سجلها أحد المارة بالفيديو. وضغط شرطي أبيض بركبته على رقبة فلويد لقرابة تسع دقائق، بينما كان مكبلا وأعزل على أرض شارع في مدينة منيابوليس وهو يجاهد لالتقاط النفس ويتأوه طلبا للمساعدة قبل أن يختفي صوته.

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