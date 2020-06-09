بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كورونا بالصين

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الصين

اغسطس

دراسة

كورونا

ووهان

أجرى باحثون في كلية الطب بجامعة هارفرد الأمريكية، دراسة جديدة، باستخدام صور الأقمار الصناعية والتي تؤكد أن فيروس كورونا قد انتشر في الصين في وقت مبكر من أغسطس الماضي وليس في ديسمبر كما أعلنت الحكومة الصينية.

وذكرت قناة سي إن إن الأمريكية أن الدراسة لاحظت ارتفاع أعداد السيارات في مواقف خمس مستشفيات في ووهان في أواخر الصيف وبداية خريف عام 2019 مقارنة بالعام السابق، وزيادة في عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بمرض معدٍ على محرك بايدو.

واكتشف الباحثون أن الارتفاع بدأ في أغسطس 2019 وبلغ ذروته في ديسمبر 2019.

وفي التفاصيل فقد وجد الباحثون 171 سيارة في مواقف السيارات في مستشفى ووهان في 2018، بينما ارتفع العدد إلى 285 سيارة في 2019، بنسبة زيادة بلغت 67%.

وأظهرت صورة الأقمار الصناعية أيضا ارتفاعا بنسبة 90% في حركة المرور في منطقة المستشفيات مقارنة بعام 2018.

كما أكد جون براونشتاين، قائد فريق البحث أن لبيانات في الواقع مقنعة بشكل كبير لأننا رأينا زيادة في الأشخاص الذين يبحثون عن أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والتي كانت تتزايد على مستوى لم نره على الإطلاق، ونحن نعلم الآن أن أعراض الجهاز الهضمي أحد أعراض فيروس كورونا.

وأضاف أنه يمكن أن تكون فكرة استخدام مواقف السيارات أو الأعمال التجارية في المستشفيات مؤشرا نسبيًا لشيء ما يحدث بين السكان، يمكنك توقع موسم الإنفلونزا في أميركا اللاتينية بمجرد النظر إلى مواقف السيارات.

وتابع قائلا: بينما لا يمكننا تأكيد ما إذا كان الحجم المتزايد يرتبط بشكل مباشر بالفيروس الجديد، فإن أدلتنا تدعم الدراسات الأخرى التي تؤكد أن الظهور حدث قبل إعلان ظهور الوباء في سوق ووهان.


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