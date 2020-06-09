أحمد فهمي: أوعدكم اللي جاي هيكون أقوى

09 يونيو 2020 - 12:52 م

نشر الفنان أحمد فهمي علي صفحته الرسمية علي "إنستجرام" صورة له معلقا عليها قائلا: "رقم واحد في الأعلي مشاهدة علي "نيتفلكس" بوعدكم اللي جاي هيكون أقوي".

يأتي ذلك بعد تصدر مسلسل "ريح المدام" قائمة مشاهدات الجمهور في مصر علي منصة "نيفلكس" .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي كانت في رمضان من خلال مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي بمشاركة الفنانين أكرم حسني وبيومي فؤاد ولطفي لبيب ودينا محسن .