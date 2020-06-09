تعرف علي الأسعار الجديدة لفاتورة الكهرباء

09 يونيو 2020 - 12:18 م

أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر منذ قليل عن الأسعار الجديدة لجميع الشرائح، لافتا إلي أن الدولة ما زالت تتحمل جزء من الفاتورة شهريا.

وأشار إلي أن الوزارة تلقت أكثر من 8.6 مليون شكوى، مضيفا أنه تم إطلاق منصة موحدة لخدمات الكهرباء حيث يستطيع المستهلك من خلالها طلب جميع الخدمات ، ولافتا إلي أن الوزارة أطلقت منظومة للشحن والسداد عن طريق الهاتف المحمول وهناك 5 آلاف شخص استخدموها.

والشرائح الجديدة وما تتحمله الدولة كالتالي:

- الشريحة الأولى يدفع المواطن 20 جنيها وتتحمل الدولة 40 جنيه.

- الشريحة الثانية يدفع المواطن 45 جنيها وتتحمل الدولة 67.3 جنيه.

- الشريحة الثالثة يدفع المواطن 136 جنيها وتتحمل الدولة 106.7 جنيه.

- الشريحة الرابعة يدفع المواطن 189 جنيها وتتحمل الدولة 114 جنيه.

- الشريحة الخامسة يدفع المواطن 285 جنيها وتتحمل الدولة 139.7جنيه.

- الشريحة السادسة يدفع المواطن 407 جنيهات وتتحمل الدولة 139 جنيه.

- الشريحة السابعة يدفع المواطن 525 جنيها وتتحمل الدولة 142.3 جنيه.

- الشريحة الثامنة يدفع المواطن 643 جنيها وتتحمل الدولة 145.7 جنيه.