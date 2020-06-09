موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في دولة إسلامية

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عبد القادر وحيد- متابعات

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ضريبة

العزاب

إدريسي

سادت حالة من الغضب بسبب مقترح من رجل دين إيراني، عقب مطالبته بفرض غرامة مالية على الشباب الذين لم يتزوجوا بعد سن الـ 28 عاما.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بالغضب والسخرية على مدار اليومين الماضيين.

وأفاد راديو "فاردا" الإيراني الذي يبث من التشيك، بأن إدريسي طلب في مذكرة موجهة على ما يبدو إلى البرلمان، أن الزواج يجب أن يصبح إلزامياً، وعلى أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن يواجهوا عواقب.

وجاء في مقترحات إدريسي، في مذكرته التي تحمل عنوان "اقتراح قوانين جديدة لتشجيع الزواج"، فرض ضريبة تبلغ قيمتها ربع دخل الشخص الذي يبلغ 28 عاماً ولا يزال عازبا.

كما ذكرت "سكاي نيوز"، أن إدريسي اقترح أيضا أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية تعيق الزواج والإنجاب بين سن 17 و28 عاماً، علاجاً مجانياً، فيما يتم منعهم من الزواج إن كانوا يعانون أمراضاً لا يرجى شفاؤها.

كما اقترح رجل الدين حرمان الشباب غير المتزوجين من تولي مناصب إدارية عليا في البلاد أو التدريس في الجامعات، في حين دعا الحكومة إلى تقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة.

كما نقل راديو "فاراد" عن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي؛ قوله إن التحقيقات تظهر أن الإجراءات الحكومية المتخذة لرفع معدل الخصوبة في إيران ليست كافية.

وتشير أرقام من إيران إلى انتشار زواج الأطفال في البلاد، حيث رصدت عمليات زواج  لفتيات تقل أعمارهن عن 14 سنة، في ممارسة، حيث  تعد أكثر انتشاراً بالمناطق الريفية، حيث لا قيود قانونية على فارق السن بين العروسين.


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