  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: قولتلكوا في حاجة بتحصل

وزيرة الصحة

الصحة: متراهنوش علينا مش هنتحملكم تاني

بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كوورنا بالصين

بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كورونا بالصين

الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

ارشيفية

تعرف علي الأسعار الجديدة لفاتورة الكهرباء

موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في الدولة إسلامية

موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في دولة إسلامية

كورونا

رئيس لجنة كورونا: السيناريو الأسوأ في يونيو..2500 حالة يوميا

مستشار الرئيس لصحة

"أنت تتحدث للإعلام 4 مرات يوميًا".. تحرج مستشار الرئيس للشئون الصحية

مفتي الجمهورية مهنئا السيسي: لبيتم النداء وأديتم الأمانة

مفتي الجمهورية مهنئا السيسي: لبيتم النداء وأديتم الأمانة

وزيرة الصحة هالة زايد

هالة زايد: "ده مش وقت ربح وفلوس"

استخدمي "البطيخ" بهذه الطريقة واحصلي علي بشرة لامعة طوال الصيف

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الإفتاء: صلاة الجمعة بهذه الطريقة باطلة

#

الماء قد يكون ساما إذا تناولته بهذه الطريقة في رمضان

#

تخلص من "إمساك" رمضان بهذه الطريقة

#

عالجي آثار الكمامة على وجهك بهذه الطريقة

العسل

البطيخ

بطاطس

ماء الورد

يعتبر الحصول على بشرة مشرقة حلم الفتيات ومن أجله يبحثن عن جميع الطرق الممكنة إلا أن الأسعار المرتفعة للمنتجات جعلتهن يلجأن إلى الطرق الطبيعية. 

ومن أهم المنتجات التي تمنح البشرة النضارة والإشراق البطيخ بمزجه مع العديد من المكونات الأخرى المتواجدة في المنزل، والتي قدمها موقع " بولد سكاي ".

وتتكون الخلطة من حبة بطاطس مسلوقة و كوب عصير بطيخ وملعقة عسل و ماء ورد، ويتم خلطها معا حتى الحصول على خليط متماسك، ويتم فرده على البشرة بالكامل  وتركه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ثم يرش ماء الورد علي البشرة وتكرر مرتين في الأسبوع .

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خبير مائي لـ"الحديدي": الكلام ده مش هتسمعيه تاني
» هزت دولة عربية.. مقتل عريس برصاصة والده في حفل الزفاف
» رئيس دولة يرغب في أن يصاب بكورونا ليثبت هذا الأمر
» نادر جدًا.. انتقال كورونا من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض
» مرتضى منصور يكشف حقيقة تجديد عقد "باتريس" وصرف مستحقات اللاعبين
» صورة نادرة للملك عبد الله مع شقيقته تشعل مواقع التواصل
» "صد ركلات" حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه
» فنان شهير يقتل سائق شاحنة في حادث مرور
» عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟
» رسالة غامضة من "شوبير" بعد كشف قيمة عقد نجله في الأهلي
» إعلامية شهيرة: بيقولولي "انتي رد سجون" وبعاني من قلة الرزق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية