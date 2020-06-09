استخدمي "البطيخ" بهذه الطريقة واحصلي علي بشرة لامعة طوال الصيف

09 يونيو 2020 - 11:51 ص

يعتبر الحصول على بشرة مشرقة حلم الفتيات ومن أجله يبحثن عن جميع الطرق الممكنة إلا أن الأسعار المرتفعة للمنتجات جعلتهن يلجأن إلى الطرق الطبيعية.

ومن أهم المنتجات التي تمنح البشرة النضارة والإشراق البطيخ بمزجه مع العديد من المكونات الأخرى المتواجدة في المنزل، والتي قدمها موقع " بولد سكاي ".

وتتكون الخلطة من حبة بطاطس مسلوقة و كوب عصير بطيخ وملعقة عسل و ماء ورد، ويتم خلطها معا حتى الحصول على خليط متماسك، ويتم فرده على البشرة بالكامل وتركه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ثم يرش ماء الورد علي البشرة وتكرر مرتين في الأسبوع .