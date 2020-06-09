الصحة العالمية تعلن عن الطريق الصحيح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة

09 يونيو 2020 - 11:20 ص

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الطرق الصحيحة الآمنة التي يتم بها ارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" .

ومن أهم الوصايا التي قدمتها ونشرتها علي صفحتها الرسمية:

1-تنظيف اليدين قبل لمس الكمامة.

2-فحص الكمامة جيداً لمعرفة ما إذا كانت تالفة أو متسخة.

3. عدل وضع الكمامة على وجهك للتأكد من عدم ترك فراغات على جانبي الوجه.

4. تأكد من تغطية الفم والأنف والذقن.

5. تجنب لمس الكمامة.

6. نظف يديك قبل نزع الكمامة.

7. انزع الكمامة عن طريق الأشرطة خلف الأذنين أو الرأس.

8. اسحب الكمامة بعيداً.

9. احتفظ بالكمامة في كيس بلاستيك نظيف يمكن إعادة غلقه.

10. اغسل الكمامة بالصابون أو بمنظف ويفضل غسلها بالماء الساخن مرة واحدة على الأقل يومياً.

11. نظف يديك بعد التخلص من الكمامة.

كما أشارت إلي أنه يجب الالتزام بهذه الخطوات عند ارتداء الكمامة القماش :

1- لا تستخدم كمامة تبدو تالفة.

2. لا ترتدى كمامة فضفاضة.

3. لا تضع الكمامة أسفل الأنف.

4. لا تنزع الكمامة إذا كان هناك أشخاص على بعد متر واحد منك.

5. لا تستخدم الكمامة يصعب عليك التنفس من خلالها.

6. لا تستخدم كمامة متسخة أو مبللة.

7. لا تشارك كمامتك مع الآخرين.