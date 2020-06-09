وزير الكهرباء يعلن عن الأسعار الجديدة للشرائح

09 يونيو 2020 - 10:49 ص

"المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لواقع المؤتمر الصحفي لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لإعلان خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021.



ويعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، اليوم عن أسعار الشرائح الجديدة.



وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق.

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