» نادر جدًا.. انتقال كورونا من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض

09 يونيو 2020 - 10:18 ص

قالت ماريا فان كيرخوف رئيسة وحدة الأمراض المستجدة والأمراض حيوانية المنشأ بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن انتقال فيروس "كورونا" المستجد، من قبل أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض أمر ”نادر جدا“.





ويتعارض ذلك التصريح الجديد، الذي خرجت به ماريا كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي، في جنيف، مع الاعتقاد السائد بين مسئولي الصحة والباحثين بأن المرض ينتشر من قبل أشخاص لم تظهر عليهم علامات مرض.





وقالت المسئولة الدولية، إنه يبدو من النادر أن ينتقل الفيروس من شخص لا تبدو عليه الأعراض الظاهرية للمرض إلى شخص آخر، موضحة أن تصريحها مستند إلى تقارير تفصيلية لنقاط اتصال وتعقب مختلفة حول العالم.

وتقول وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إن أبحاثا سابقة أثارت مخاوف من صعوبة احتواء فيروس كورونا المستجد، بسبب انتقاله دون أعراض، وكانت مجلة ”نيو إنجلاند“ الطبية، قد حذرت في مقال بتاريخ الـ28 من مايو الماضي، من أن انتقال فيروس ”سارس – CoV-2“ من قبل أشخاص يبدو أنهم أصحاء سينعكس على جائحة ”كورونا Covid-19“.





واستشهدت ماريا فان كيرخوف بعدد من التقارير من دول تقوم بتتبع الحالات التي لم تظهر عليها أعراض والاتصالات التي قامت بها، فلم تجد أي دليل على انتقال العدوى لأشخاص آخرين، وأكدت أنه يجب على الدول التركيز على متابعة الحالات التي تظهر عليها الأعراض.



